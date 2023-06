La rissa fra 60 persone per un parcheggio: 23enne accoltellato, uomo con la testa spaccata e altri 5 feriti

Quattro ancora in ospedale, tre dimessi con prognosi di qualche giorno. È di sette feriti il bilancio finale della folle rissa andata in scena lunedì sera in via Emilio Faà di Bruno a Milano, dove almeno sessanta persone - appartenenti a due famiglie rom - si sono sfidate con calci, pugni, bastoni, bottiglie di vetro, coltelli e spranghe.

La violenza è esplosa pochi attimi prima delle 18.45, quando due uomini hanno cominciato a discutere per una macchina parcheggiata davanti al civico 5. In un attimo la strada si è trasformata in un ring a cielo aperto, tanto che per riportare la situazione alla calma è stato necessario l'intervento di decine di pattuglie dei carabinieri e della polizia locale.

Il ferito più grave è un 23enne colpito con delle coltellate all'addome: trasportato al Niguarda, è ancora ricoverato in rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. È ancora in ospedale, al Fatebenefratelli, anche un 40enne, in prognosi riservata per la frattura del cranio, con emorragia interna. Una donna di 51 anni è invece al Policlinico, trattenuta in osservazione, per una seria ferita alla testa. Un altro uomo, 40 anni anche lui, si trova all'Humanitas di Rozzano per alcuni fendenti ricevuti al braccio.

Tre uomini sono stati dimessi nelle scorse ore: un 34enne con una prognosi di sette giorni per una ferita al volto, un 19enne con cinque giorni per un trauma cranico e un 13enne - il più giovane ad aver preso parte alla rissa - con una settimana di prognosi per traumi e contusioni multiple.

Al momento non sono ancora stati presi provvedimenti, perché i carabinieri stanno ancora cercando di ascoltare i testimoni - con tutte le difficoltà del caso - e di verificare la posizione di ognuno dei coinvolti nello scontro. Gli stessi militari già lunedì sera hanno sequestrato sul posto un coltello, un martello e due bastoni in legno: solo alcune delle armi utilizzate nella rissa.