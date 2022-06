Maxi rissa tra clienti del locale: chiusa la Rumba di via Giacosa

Revocata la licenza al locale La Rumba (ex Gozadera) di via Giacosa, in zona via Padova a Milano. La notifica, da parte dei poliziotti del commissariato Villa San Giovanni, è arrivata ai gestori nella mattinata di martedì 21 giugno, in seguito ad uno specifico provvedimento del questore Giuseppe Petronzi in base all'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza.

Un provvedimento motivato dal fatto che, da gennaio 2022 in poi, si sono verificati diversi episodi violenti tra risse e aggressioni. Nel mese di maggio del 2022, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti per una rissa, in orario mattutino, nell'area giochi adiacente al locale, chiedendo poi l'invio di altri equipaggi di rinforzo per la presenza di una ventina di persone che litigavano tra loro, usando anche bottiglie di birra come 'arma'.

L'area giochi è rimasta cosparsa di cocci di vetro e bottiglie, tanto da costringere le famiglie con figli piccoli a non usufruirne. I partecipanti alla rissa, che avevano trascorso la serata nel locale, sono stati sanzionati e indagati dalla polizia. Il locale, anche quando si chiamava Gozadera, era già stato chiuso.