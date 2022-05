La rissa tra 20 persone in pieno giorno

Una lite scoppiata tra un ristretto gruppo di persone è degenerata in una rissa che ne ha coinvolte circa una ventina. Il tutto in pieno giorno. L'accaduto nella mattinata di domenica 1° maggio, verso le 10.30, in via Giacosa, nei pressi del locale La gozadera, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Per fortuna la zuffa non ha visto l'uso di armi, ma solo di calci e pugni, anche se gli agenti hanno trovato per terra alcuni cocci di bottiglie rotte. All'arrivo della volante la maggior parte dei contendenti si è data alla fuga.

La polizia ha bloccato sei persone: un 25enne italiano, un 33enne boliviano, un 27enne ecuadoriano e tre peruviani di 28, 29 e 24 anni. Tutti, incensurati, hanno rifiutato di ricevere cure mediche per alcune escoriazioni che avevano riportato. Per loro è scattata una denuncia per rissa.