Rissa in un locale in porta Venezia: uomo colpito con una bottigliata in testa, è grave

La discussione, poi il colpo in testa, violentissimo. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì e sabato in una rissa scoppiata fuori da un locale di via Malpighi, in porta Venezia, nel cuore della movida meneghina.

Stando alle prime informazioni finora apprese, la violenza è esplosa poco prima dell'una, quando cinque o sei persone hanno iniziato a fronteggiarsi. Nella lite ad avere la peggio è stato proprio il 42enne, colpito alla testa con una bottiglia di vetro che è andata in frantumi.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Il colpo gli ha causato un taglio molto profondo e ha perso tanto sangue: le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ricostruito le fasi precedenti all'aggressione e stanno ora cercando di risalire al responsabile.