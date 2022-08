Rissa in strada: volano calci, pugni e colpi di chiave inglese

Una lite in strada è sfociata in un'aggressione a Milano nel primo pomeriggio di lunedì 8 agosto, in via Mambretti (zona Quarto Oggiaro), all'altezza del civico 40, poco prima del ponte. L'intervento dei sanitari del 118 si è reso necessario intorno all'una e mezza.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine e dall'Areu, dalle parole i contendenti sarebbero passati a calci e pugni, e uno di loro avrebbe usato anche una chiave inglese. Tre le persone rimaste ferite, nessuna in pericolo di vita. Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice giallo al San Carlo con una ferita alla bocca. Un 27enne, sempre in codice giallo al San Carlo, presentava una ferita alla testa. Infine una donna di 54 anni è stata portata al Niguarda, anche lei in codice giallo, senza ferite o traumi ma con un picco di ipertensione.

Sull'episodio indaga la polizia.