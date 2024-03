Ragazza litiga con l’amica: scatta la maxi rissa con coltelli e martelli

La lite con l’amica. Poi i colpi proibiti. Maxi rissa nella notte in via Marghera, teatro di uno scontro che ha coinvolto diverse persone armate di coltelli e martelli. L’allarme è arrivato poco prima delle 2.30, quando una residente ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine segnalando che due gruppi di donne e uomini si stavano “affrontando” in strada.

Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno trovato un 24enne con in mano un grosso martello da carpentiere e una 21enne che continuava a nascondere le mani dietro la schiena, dove aveva un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. Perquisiti, entrambi sono poi stati trovati in possesso di altri due coltellini.

La stessa giovane, parlando con i poliziotti, ha raccontato che poco prima aveva litigato con un’amica - di cui non ha voluto dire nulla - e che il 24enne era intervenuto in sua difesa. Entrambi sono stati denunciati con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Gli altri partecipanti alla rissa si erano invece già allontanati all’arrivo dei poliziotti.