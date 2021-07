Rissa in strada a Milano: uomo ferito gravemente

L'accaduto in via Medeghino verso le 22.30 di venerdì. Sul posto polizia di Stato e 118

Un uomo portato in ospedale in codice rosso per una ferita al ventre. Questo il bilancio dell'ennesima rissa per strada a Milano. Questa volta è accaduto in via Medeghino, zona Chiesa Rossa, verso le 22.30 di venerdì 23 luglio, quando sul posto sono accorse un'ambulanza del 118 e la polizia di Stato.

Dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme, il ferito è stato trovato in piazza Abbiategrasso con una lesione all'addome, risultato di un'aggressione. La ricostruzione di quanto accaduto non è accora limpida: nessuno dei testimoni presenti e ascoltati dai poliziotti, infatti, era lucido. In ogni caso sembra che l'uomo, 32 anni, sia stato colpito durante una rissa tra persone sudamericane, tutte sotto l'effetto dell'alcol.

Le condizioni del 32enne, soccorso in codice rosso, e trasportato al Policlinico di Milano, si sono rivelate per fortuna meno gravi di quanto pronosticato e una volta nel nosocomio gli è stato assegnato un codice di giallo. L'uomo non dovrebbe correre pericolo di vita e, anzi, già sabato mattino potrebbe essere dimesso.