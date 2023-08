Milano, rissa in strada con cocci di bottiglia: due feriti

"Venite, c'è una rissa. Hanno in mano dei cocci di bottiglia". Questa la segnalazione arrivata all'una e mezza della notte tra giovedì e venerdì per una lite in strada in via Morgantini angolo via Capecelatro. A chiamare il 112 è stato un uomo che si trovava fuori da un bar.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Bonola. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato soltanto due dei partecipanti alla rissa. Un 57enne italiano con precedenti e un 46enne tunisino con precedenti e regolare in Italia. Entrambi erano feriti e hanno chiesto di essere soccorsi. Il primo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano; mentre il secondo, in codice verde come l'altro, al San Carlo.

Dopo aver ricevuto le cure mediche del caso ed essere stati dimessi con prognosi di circa una settimana, sia il 57enne sia il 46enne sono stati denunciati per rissa.