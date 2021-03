Una lite per strada con due feriti in via Padova

Due persone sono state soccorse dal 118 dopo essere rimaste coinvolte in un'animata lite per strada. L'accaduto in via Padova, all'altezza di Crescenzago, nella serata di venerdì 26 marzo, attorno alle 21. Sul posto sono accorsi 118 con due ambulanze e polizia di Stato.

Almeno quattro le persone coinvolte nel diverbio che è presto sfociato in scontro fisico. Due di loro, entrambi trentenni, hanno riportato ferite per fortuna soltanto lievi e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dagli operatori di Ata Soccorso, sono stati trasportati, in codice verde, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Sempre venerdì, nel pomeriggio, un'altra lite è scoppiata in corso Buenos Aires, dove alcuni rider hanno iniziato a spintonarsi e picchiarsi, fino a cadere per terra. Dei passanti, però, sono subito intervenuti riuscendo a separare le persone coinvolte e a sedere subito la rissa.