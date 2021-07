Maxi rissa fuori da un locale a Milano

Le persone coinvolte nella rissa, tutti giovani tra i 18 e 20 anni, non sono state individuate perché alcuni si sono confusi tra la folla e altri sono riusciti a fuggire in tempo

Maxi rissa nei pressi di un locale in via Pier Paolo Pasolini, in zona Cascina Merlata a Milano. A quanto pare, stando alla ricostruzione dei carabinieri, nel corso della serata di giovedì è scoppiata una violenta zuffa tra alcuni gruppi di ragazzi appartenenti a diverse comitive.

Si trattava di un evento con musica dal vivo organizzato dallo stesso locale, ed erano presenti un centinaio di persone. A un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato il finimondo tra alcuni di loro. Qualcuno ha subito avvertito il 112. Sul posto si sono materializzati i militari del nucleo Radiomobile e del nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Magenta.

Le persone coinvolte nella rissa, tutti giovani tra i 18 e 20 anni, non sono state individuate perché alcuni si sono confusi tra la folla e altri sono riusciti a fuggire in tempo. Dai successivi accertamenti, gli investigatori hanno accertato che uno dei giovani coinvolti nella lite, un italiano di 19 anni, aveva riportato frattura degli incisivi. Il ragazzo è andato all'ospedale Sacco autonomamente per le cure del caso. I carabinieri indagano sull'episodio.