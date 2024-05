Pestato selvaggiamente da 10 persone, viene lasciato in un lago di sangue

Un uomo di 27 anni è stato trovato a terra, in un lago di sangue, dopo essere stato brutalmente pestato. La vittima è egiziana.

Il fatto è avvenuto in via Petrocchi domenica mattina, intorno alle 6. Siamo tra Gorla e Turro, a pochi passi da viale Monza. Non è ben chiaro cosa sia avvenuto, ma pare che il 27enne sia stato accerchiato e picchiato da più di una decina di persone.

Il gruppetto poi si è rapidamente dato alla fuga. Non è noto cosa abbia scatenato la rissa, o se si sia trattato di una "spedizione punitiva". Sembra abbiano usato dei bastoni. L'uomo è stato colpito alla testa e al tronco più volte. I passanti hanno chiamato il 118. Stabilizzato dai sanitari, è stato portato al Niguarda in condizioni molto serie, codice rosso. Lotta per la vita. Sul posto anche le volanti di polizia per rintracciare gli aggressori.