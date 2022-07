Controllo ad alta tensione: in 30 ubriachi si scagliano contro gli agenti

Serata movimentata quella di mercoledì a San Giuliano Milanese, teatro di una mini rivolta di una trentina di persone contro polizia e polizia locale, che stavano mettendo a segno una serie di controlli cogiunti in città. Proprio durante le operazioni, agli agenti sono arrivate diverse richieste d'intervento da via Sanremo, dove i residenti hanno segnalato la presenza di decine di uomini, tutti ubriachi, che ascoltavano musica ad alto volume.

Al loro arrivo sul posto, ghisa e poliziotti - una trentina in tutto - sono stati accolti in maniera deicsamente poco amichevole dal gruppo. Quando gli agenti hanno identificato 18 persone, sanzionandole per ubriachezza manifesta, i toni si sono alzati ulteriormente e alcuni dei presenti hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli uomini in divisa, insultandoli e sputando contro di loro.

Alla fine, grazie anche all'enorme sforzo di mediazione del funzionario della questura e del comandante della Locale, Fabio Allais, la situazione non è degenerata e non si è arrivati allo scontro frontale. Stando a quanto appreso, le indagini andranno avanti per identificare tutti i presenti.