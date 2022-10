Mega rissa tra vicini di casa: quattro in ospedale

Una rissa in piena regola dovuta a un diverbio tra famiglie che vivono nello stesso condominio. Il litigio si è verificato domenica 30 ottobre a Cerro Maggiore (Milano) intorno all'una di pomeriggio, in via Carso 1.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), le persone coinvolte erano in tutto otto: una donna di 29 anni, due uomini di 25, due di 35, uno di 36, uno di 37 e uno di 38 anni.

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze, che hanno trasportato altrettante persone al pronto soccorso: due in codice verde a Busto Arsizio, una in codice giallo a Legnano e una in codice verde a Saronno. Presenti anche i carabinieri di Legnano per sedare la lite e valutare le responsabilità.