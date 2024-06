Violenta rissa a Milano, due accoltellati

Violenta rissa in strada a Milano, nella zona di piazzale Loreto, alle sette e mezza di venerdì sera. Il bilancio è di due feriti gravi. Tutta da chiarire la dinamica, al vaglio della polizia, intervenuta sul posto con cinque pattuglie.

Secondo quanto è emerso finora, alcuni cittadini di origine sudamericana avrebbero iniziato a litigare verbalmente all'altezza dell'incrocio tra piazzale Loreto e via Andrea Costa. Da lì, sarebbero passati alle mani, poi sono stati estratti coltelli. Il risultato è di due uomini soccorsi dai sanitari del 118, con ferite gravi da arma da taglio o da oggetto contundente, al volto e all'addome. I due, entrambi peruviani di 28 e 38 anni, sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico e del San Raffaele.

La polizia, durante l'intervento, ha bloccato via Andrea Costa con le volanti. "Un'altra serata di sangue milanese tra bande di sudamericani che se le sono date a suon di botte e coltellate", ha dichiarato Riccardo De Corato, deputato di Fdi: "Ogni fine settimana, in città, avvengono sistematicamente risse, furti, aggressioni, liti tra bande e ultimamente anche accoltellamenti. Di polizia locale non se ne vede".