Rissa tra cinque uomini in stazione Centrale

Due arresti per una rissa tra cinque persone in zona stazione Centrale. L'episodio sabato pomeriggio in via Gaffurio, dove sono intervenuti i carabinieri.

A beccarsi una denuncia un 50enne e un 42enne, entrambi marocchini. I militari li hanno bloccati per poi accertare attraverso alcune testimonianze come poco prima fossero rimasti coinvolti in una violenta lite con altri uomini, forse di origine pakistana.

Entrambi i denunciati sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il 50enne è stato medicato per una ferita alla testa e il 42enne per lievi ferite alla schiena e alla testa. Sono in corso gli accertamenti e l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza per individuare gli altri partecipanti alla rissa.