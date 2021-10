Notte di risse, giovani in coma etilico e incidenti: super lavoro per 118 e forze dell'ordine

E' stata una notte particolarmente movimentata, tra venerdì e sabato, la prima del weekend di numero 1 di ottobre, per le forze dell'ordine e il 118. Diversi gli interventi a Milano tra risse, aggressioni, abusi di alcol, droghe e incidenti.

Intorno a mezzanotte Areu segnalata due interventi per intossicazioni etiliche e da sostanze stupefacenti: coinvolti una ragazza di 19 anni e un 33enne. Poco dopo, in via Vittorini e via De Cristoforis, due risse coinvolgono dei ragazzi appena maggiorenni. In via Procaccini intorno all'1 un 49enne cade dalla moto provocandosi diverse contusioni: soccorso in codice giallo. Un'ora più tardi, altre risse e giovani aggrediti in via Marsala, Repubblica e in via Caracciolo.

Intorno alle 3 ancora molti "eventi" collaterali alla movida, complice alcol e ragazzi su di giri. Si segnalano risse e aggressioni in San Gottardo, piazza Vetra e corso di Porta Ticinese: coinvolti ragazzi dai 18 ai 28 anni. Tutti i feriti lievi sono stati medicati sul posto in codice verde. In via Solari, alle 2.30, un'auto con a bordo 3 persone si ribalta. La notte prosegue con altre risse e persone che perdono i sensi per l'alcol (piazza Bausan), schianto tra motocicli (via Giovanni Pacini), intossicazioni da farmaci (via Cefalonia), e un altro schianto in viale Beatrice D'Este con una 29enne in condizioni serie portata al Pini (ma non è in pericolo di vita). In via dei Pestagalli un 36enne è stato malmenato e portato al Fatebenefratelli.

Alle 6 altra carambola in viale Zama tra 2 auto (coinvolti 3 uomini dai 18 ai 56 anni) e un ciclista investito in piazza Leonardo da Vinci: tanta paura e contusioni, ma dovrebbe cavarsela in qualche giorno. E' stato portato all'ospedale di Città Studi.