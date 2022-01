Risse a Capodanno: accoltellato 18enne, decine di feriti a Milano

E' stata una notte di super lavoro, quella di Capodanno appena passata, per forze dell'ordine e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) 118 a Milano. Si contano una decina di risse e aggressioni, oltre all'esplosione di migliaia di petardi e fuochi d'artificio che hanno provocato un centinaio di incendi.

L'episodio più grave in pieno centro a Milano. Un 18enne è stato accoltellato al collo e versa in gravi condizioni al Policlinico. Per cause da accertare, è scoppiata una furente lite nei pressi di piazza Duomo con un 16enne. I due si sono affrontati e il più grande ha avuto la peggio. Il giovane, portato in ospedale in un lago di sangue, lotta per la vita. La polizia, con gli agenti in antisommossa, ha cercato di arginare l'enorme afflusso di ragazzini in piazza Duomo, ma capannelli di persone festanti si sono creati un po' ovunque.

La polizia, poi, secondo quanto riporta la questura, è intervenuta la notte scorsa a Milano in occasioni di due liti passate alle vie di fatto: intorno a mezzanotte gli agenti delle volanti hanno effettuato un intervento in piazza Gae Aulenti perché due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati aggrediti da 7 giovani stranieri. Le due vittime, il 18enne colpito con bottiglia alla testa e il 19enne con colpi subiti al torace, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Alle 7, invece, in via Mazzini, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione Generale sono intervenuti per una lite tra cittadini, verosimilmente nordafricani, senza documenti. Una persona, non in pericolo di vita, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico per ferita da bottiglia alla testa mentre un’altra, per dolori al polso, è andata in codice verde all’ospedale San Paolo.

Qualche minuto prima delle 4 di notte, un 21enne italiano, prima di salire a bordo del bus 57 a Cairoli, sarebbe stato ferito alla mano da una persona con la quale stava litigando a terra. Giunti alla fermata Lanza, il conducente ha arrestato la corsa e fatto scendere i passeggeri per provvedere a pulire e sanificare il mezzo mentre l’uomo è stato condotto in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Si sono verificate altre liti e risse, complice l'alcol, in molte zone della città. Areu segnala interventi in via Torino, via Pavia, piazza Cordusio, Ticinese, via Fratelli Castiglioni, via 11 Febbraio e via Mazzini. Sempre coinvolti ragazzini minorenni o appena 20enni. Non si contano, poi, le corse di ambulanze e automediche per intossicazioni etiliche. Stessa triste musica in Brianza, dove un 26enne lotta per la vita dopo essere stato accoltellato.

C'era divieto assoluto di fuochi d'artificio, disatteso da tantissimi. Sono fatti esplodere petardi e botti, infatti, praticamente in ogni zona di Milano, dai Navigli a Gratosoglio, da San Siro a Quarto Oggiaro, passando per zona corso Como e Gae Aulenti.