Maxi rissa con lanci di sedie, tavoli e bottiglie: la polizia chiude locale in Darsena

Un locale in zona Darsena chiuso perché frequentato costantemente da pregiudicati e perché nei mesi scorsi era stato teatro di una maxi rissa a colpi di sedie, bottiglie e perfino tavoli. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del bar “Plat Du Jour” in via Vigevano numero 2 a Milano.

Venerdì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Porta Genova - spiega la questura in una nota - hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio commerciale in quanto, tra ottobre e dicembre del 2022, a seguito di controlli, è risultato come luogo frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.

A dicembre inoltre, gli agenti sono intervenuti per una rissa all’esterno del locale, tra numerosi ragazzi che lanciavano sgabelli, sedie, tavoli, bottiglie e caraffe, distruggendo la vetrina del bar con un cartello stradale. Nella circostanza i poliziotti hanno denunciato per rissa otto avventori, di cui uno minorenne e cinque con precedenti penali e di polizia.