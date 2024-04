Droga nascosta nel bar e un'aggressione alla titolare, chiuso il locale

Sospesa per 15 giorni la licenza del Bar Fortuna di via Capecelatro, in zona San Siro a Milano. La notifica alla titolare è arrivata martedì, in seguito a episodi di spaccio di droga e anche a una recente rissa.

I controlli antidroga sono stati effettuati da agosto 2023 a febbraio 2024, durante i quali il bar è risultato frequentato da persone con precedenti. In varie occasioni è stata trovata droga nascosta in diversi punti del locale. A gennaio gli agenti dell'Upg (Ufficio di prevenzione generale) sono intervenuti per una donna che aveva danneggiato le vetrine esterne del locale e un espositore all'interno. In quella occasione, i poliziotti hanno trovato frammenti di piatti, bottiglie e bicchieri. La donna, che durante il controllo ha aggredito un agente tentando di fargli cadere addosso la moto di servizio, è stata denunciata per lesioni aggravate e danneggiamento.

La rissa: tre donne aggrediscono la titolare

Sempre a gennaio, attraverso l'app YouPol è stato segnalato un forte odore di marijuana proveniente dall'interno del bar. Gli agenti sono intervenuti identificando sei clienti (tutti con precedenti), mentre all'interno del bagno hanno trovato (e sequestrato) 4,5 grammi di cocaina. A marzo, invece, sono partite varie segnalazioni di una rissa in corso. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione Porta Magenta: poco prima tre donne, clienti abituali, avevano aggredito la titolare del bar, che insieme al marito aveva cercato di allontanarle in quanto creavano spesso problemi. Durante l'aggressione il marito, che aveva cercato di difendere la moglie, era stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Marito e moglie erano stati poi portati in un ospedale della zona.