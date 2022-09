Notte di risse e liti, molte persone in ospedale

Tante le aggressioni e le liti che hanno richiesto l'intervento di polizia e carabinieri nella notte appena passata a Milano. In via delle Rimembranze da Lambrate una donna di 53 anni è stata soccorsa in codice verde dopo un furibondo litigio intorno all'una. Un'ora più tardi è scoppiata un'altra rissa nei pressi dell'Hangar Bicocca: giunta sul posto l'ambulanza insieme ai carabinieri, le persone si sono dileguate. Negli stessi istanti un 43enne, in via Casati, ha richiesto aiuto ed è stato portato ferito al Fatebenefratelli.

Alle 2.30 un giovane ha avuto la peggio in un battibecco sui Navigli. Il 26enne è stato soccorso sul posto dal 118: la polizia è sulle tracce degli aggressori. Negli stessi istanti, un'altra baruffa ha coinvolto un numero imprecisato di persone in corso Buenos Aires. Non ci sono stati, per fortuna, feriti gravi. Nella zona della movida, in corso Como, scontri per futili motivi tra ragazzi con alto tasso alcolico: un 22enne ha avuto la peggio ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Un altro ragazzo, a Crescenzago, è finito in ospedale per una lite in strada intorno alle 4.30

In viale Bligny, intorno alle 5, c'è stato un altro furibondo litigio che ha coinvolto un 19enne, portato al pronto soccorso con diverse lesioni. In via Jacopino da Tradate un 32enne è finito al Sacco. Infine, un 24enne in via Toffetti (Corvetto) è stato medicato sul posto da un'ambulanza dopo un alterco. Indaga la polizia.