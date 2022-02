Ragazzo accoltellato durante una lite, ristorante chiuso nel Milanese

Un ragazzo accoltellato durante una lite e il conseguente arresto del responsabile per tentato omicidio. Per questo motivo venerdì mattina, a Rescaldina (Milano), i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza a un ristorante in via Fratelli d’Italia. La chiusura avrà una durata di 10 giorni. È stata emessa il 24 febbraio 2022 dal questore di Milano.

Il provvedimento è stato adottato sulla base della proposta della stazione dei carabinieri di Rescaldina, dopo un intervento effettuato nella notte del 13 febbraio quando i militari sono intervenuti dopo una discussione nata per futili motivi tra giovani clienti. In quel caso un 26enne ghanese era stato colpito all’addome con un’arma da taglio. I successivi accertamenti avevano permesso di identificare l’aggressore e fermare per tentato omicidio un 26enne originario della Repubblica Dominicana.