Piazza Duomo, ristorante aperto nonostante i divieti: attività sospesa

Durante questo secondo lockdwon la polizia locale ha trovato 18 persone intente a bere e mangiare all'interno di un ristorante dietro piazza Duomo, che era aperto nonostante i divieti. Al locale è stata sospesa la licenza per cinque giorni.

Violazioni del Dpcm a Milano

Gli agenti sono intervenuti anche in via Segneri sequestrando 800 chili di frutta e verdura (del valore commerciale di 3.500 euro circa) a due banchi abusivi. La merce recuperata è stata donata all’associazione Pane Quotidiano Onlus.

Un altro intervenuto ha visto la chiusura di tre circoli privati in zona Vigentino, Navigli e viale Monza, che stavano proseguendo le attività nonostante l’obbligo di chiusura in base all'ultimo Dpcm.

Infine, in una macelleria di via Padova - recidiva nelle violazioni delle norme anti assembramento e di quelle che impongono l'esposizione di cartelli con la capienza massima - il proprietario è stato denunciato per non aver rispettato una precedente sospensione dell’attività.