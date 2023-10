Il ristoratore con tre Patek Philippe nascosti nel bagagliaio della Mercedes

Via gli orologi, via l'auto. Un ristoratore cinese con dei locali a Milano è finito nei guai i giorni scorsi dopo essere stato fermato al valico Clivio San Pietro dalla guardia di finanza che ha scoperto nella sua macchina tre orologi di lusso appena acquistati e non dichiarati.

L'imprenditore, fermato mentre tornava da Lugano, non ha saputo spiegare le motivazioni del suo viaggio ai militari, che così hanno deciso di perquisire la sua Mercedes classe B. Nel bagagliaio, nascosti, sono stati trovati tre Patek Philippe dal valore di 260mila euro.

L'uomo a quel punto ha spiegato di aver acquistato gli orologi poche ore prima in una nota gioielleria del Canton Ticino e quindi è stato denunciato con l'accusa di contrabbando aggravato con "evasione dei diritti di confine pari a circa 60mila euro", si legge in una nota delle fiamme gialle. I tre cronografi sono stati sequestrati e saranno periziati prima della confisca. Stesso destino per la Mercedes, che potrà essere assegnata in futuro proprio alla guardia di finanza.