Rita Trevisan è scomparsa nel nulla: ecco le ultime immagini che la ritraggono

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quattro e un minuto del pomeriggio di domenica 4 febbraio, un’anziana di 85 anni cammina lungo via Milano a Bollate (hinterland nord di Milano). Getta lo sguardo dentro alla vetrina di una farmacia, poi tira dritto. Esce dal campo della telecamera e scompare nel nulla. Letteralmente. Sono le ultime immagini che ritraggono Rita Trevisan, la donna di 85 anni scomparsa nel nulla 12 giorni fa. Da allora i famigliari e le forze dell’ordine la stanno cercando incessantemente.

L’anziana era uscita da casa sua a Baranzate intorno alle 15.20 per far visita a un parente a Bollate, senza però incontrarlo. Ad accorgersi che la donna era scomparsa nel nulla è stato il figlio 62enne che lunedì 5 febbraio ha sporto denuncia ai carabinieri della tenenza di Bollate. Le telecamere della farmacia l’hanno ripresa alle 16 e un minuto in una zona “compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente”, fanno sapere i detective di via Moscova.

giorni scorsi la macchina delle ricerche si è attivata giorno e notte: carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile con elicotteri e droni hanno controllato ogni area, anche le zone boschive, tra Ospiate e Baranzate. Niente. Rita sembra essere scomparsa nel nulla. “Per informazioni in caso di avvistamento è possibile contattare il numero di emergenza 112”, hanno precisato dal comando provinciale dei carabinieri.