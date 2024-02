Il telefono, la telecamera e l'ultimo frame: il mistero di Rita, scomparsa nel nulla da 17 giorni

L'ultima sua immagine è un frame catturato da una telecamera di videosorveglianza. Sono le 16.01 di domenica 4 febbraio, l'occhio elettronico riprendere via Milano a Bollate. Una donna alta 1 metro e 50, capelli corti castani e occhi chiari passa sotto la telecamera. Indossa un giubbotto bordeaux con un cappuccio, una sciarpa e a tracolla ha una borsa. Quella signora è Rita Trevisan, 85enne di Baranzate. E quell'immagine è la sua ultima "fotografia" perché da quel pomeriggio di lei si sono perse tutte le tracce.

La denuncia di scomparsa è stata formalmente presentata il giorno successivo dai due figli, che si sono accorti che la donna non era mai tornata a casa. I carabinieri per giorni hanno battuto palmo a palmo le zone vicine, anche con gli elicotteri e i cani, ma non c'è un indizio che per ora porti alla signora Zara, il cognome di suo marito, come in molti la conoscono.

Prima di quei frame ci sono altre immagini, riprese da una seconda telecamera, un apparecchio che i figli dell'anziana avevano sistemato nel suo appartamento per "combattere" i suoi problemi di memoria, un deficit collegato all'età ma comunque nulla di eccessivamente serio, stando a quanto appreso. Nella "clip", filmata una quarantina di minuti prima, si vede la donna che si veste, prende il telefono, lo mette nella borsa - non senza fatica - e poi esce. È diretta, stando a quanto hanno verificato i militari, da una parente che vive proprio a Bollate, a circa un chilometro di distanza, come confermato dal sistema di sorveglianza di via Milano, che è sulla strada che collega le due abitazioni.

La familiare ha effettivamente ricevuto la visita di Rita, ma si è limitata a parlare con lei dal citofono perché influenzata. Quello è l'ultimo contatto che qualcuno ha avuto con l'85enne, vedova e con una pensione da poco più di mille euro al mese. L'unico altro possibile testimone è un autista di un bus che ha detto ai carabinieri di essere "certo al 90%" di averla vista sempre il pomeriggio di domenica a bordo del suo pullman, da cui sarebbe scesa davanti al Sacco. Gli orari però non sarebbero compatibili e, soprattutto, non ci sarebbero altre immagini che possano confermare questo dettaglio.

Dal cellulare dell'anziana, un modello "base", non sono arrivate tracce utili perché dal momento della scomparsa non avrebbe generato traffico. E anzi non è escluso che la signora possa averlo spento inavvertitamente mentre lo riponeva nella borsetta. Negli ultimi giorni, dopo i tanti appelli della famiglia, sono arrivate segnalazioni di avvistamenti da Venezia e Bologna, ma nessuna pista si è rivelata attendibile. E di Rita Trevisan, ormai 17 giorni dopo la scomparsa, continuano a non esserci tracce.