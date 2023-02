Maltempo e ritardi "a catena": volo Easyjet Milano-Cagliari parte il giorno dopo

Il maltempo a Copenhagen causa tre ore di ritardo ai voli di Easyjet da Milano Malpensa a Cagliari e Palermo. Domenica difficile per i passeggeri della compagnia low cost, che si sono visti rinviare la partenza per via delle condizioni climatiche in Danimarca.

In particolare, il volo Eju 2877 da Malpensa a Cagliari, previsto per domenica 19 febbraio, è stato posticipato a lunedì mattina, a causa del ritardo accumulato dal volo precedente (atterrato alle 9.30), che ha spinto l'equipaggio al di fuori della soglia massima di ore di volo operabili in modo consecutivo. Per la notte sono stati offerti ai passeggeri voucher e pernottamenti da parte della compagnia.

Il volo Eju 2811, da Malpensa a Palermo, è invece atterrato con circa tre ore di ritardo a causa del precedente ritardo da Copenhagen, dove l'aeroporto era rimasto chiuso per ore a causa del forte maltempo.