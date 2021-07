Tir resta incastrato nel passaggio a livello: ritardi sulla Milano-Laveno

Disagi sulla linea ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano nella mattinata di lunedì 19 luglio: la circolazione dei treni ha subito ritardi a causa di un tir che è rimasto incastrato nei pressi del passaggio a livello tra via Fabio Filzi e via Marconi a Cittiglio (Varese).

Tutto è accaduto intorno alle 11:30 quando il camion che proveniva da via Fabio Filzi ha cercato di attraversare lo stretto passaggio per immettersi su via Marconi ma è rimasto intrappolato nel momento della svolta. Il mezzo pesante ha danneggiato anche parte della recinzione di una casa che si trova vicino alla ferrovia, mentre un pezzo della cinta è stato smontato da un fabbro chiamato per agevolare l'operazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale che hanno seguito i rilievi e si sono occupati di deviare il traffico. I disagi, più nel dettaglio, hanno riguardato il treno regionale 44 (Laveno-Milano Cadorna) che sarebbe dovuto partire dal comune varesino alle 11:3.