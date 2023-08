Alta velocità, ritardi fino a 150 minuti: persone in galleria e "giallo" allarme bomba

Serata di passione per i viaggiatori in treno, quella di martedì 8 agosto, in particolare per l'alta velocità. Tutto per l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna a causa della presenza di estranei nella Galleria Firenzuola, il tunnel appenninico di 15,2 chilometri. È stato necessario fermare la circolazione dei treni ed effettuare controlli da parte della polizia ferroviaria.

Il macchinista di un treno Av ha segnalato la presenza di persone presso i binari poco dopo le sette di sera, facendo scattare la misura di sicurezza dell'interruzione della linea con contestuale controllo degli agenti, sia in galleria sia nelle pertinenze esterne. Alcune fonti dicono che, poco dopo, sarebbe arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. Ma da questo punto di vista non vi è stato riscontro.

Il traffico è stato (in parte) deviato sulla linea non ad alta velocità. Si sono comunque accumulati ritardi fino a 150 minuti per tutti i convogli, in entrambe le direzioni di marcia. 19 i treni interessati di cui 5 diretti a Milano e 3 a Roma. E poi 3 i treni parzialmente cancellati, tra cui un Napoli-Bergamo che ha terminato la sua corsa a Firenze, un Bergamo-Roma che ha terminato la sua corsa a Bologna e un Salerno-Milano che ha terminato la sua corsa a Roma.