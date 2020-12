Travolta da un treno al passaggio a livello: donna in ospedale, ritardi sulla Milano-Como

Circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Saronno-Como nella mattinata di lunedì 21 dicembre a causa di un incidente: una donna di 77 anni è stata travolta da un treno a Lomazzo, all’altezza del passaggio a livello di via Graffignana.

Tutto è accaduto intorno alle 9.25, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como; le sue condizioni sono serie ma non sembra essere in pericolo di vita.

La circolazione sulla linea ferroviaria era stata bloccata per permettere gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Trenord, attraverso il suo portale web, fa sapere che la circolazione sta lentamente tornando alla normalità, anche se si registrano diversi ritardi.