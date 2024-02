Guasto agli impianti, treni dei pendolari in ritardo anche di 95 minuti

"Li montano al mattino come i lego e stamattina ha perso i pezzi. Ridicoli". Uno dei tantissimi commenti sui social, lunedì mattina, riferiti ai convogli di Trenord, durante l'ennesima mattinata 'di passione' con ritardi anche fino a un'ora e mezza e pendolari inferociti. La causa comunicata dall'azienda dei trasporti lombardi era "problemi nella formazione dei convogli, appunto".

In particolare, si sarebbe verificato un guasto agli impianti di Milano Certosa, dove si trova il ricovero delle carrozze per le manutenzioni. I viaggiatori più arrabbiati? Quelli della linea da Como a Milano, ma anche di altre linee come la Bergamo-Milano e quella che, dalla Valtellina, arriva a Milano attraverso Lecco.

Il risultato del problema è una serie di treni in ritardo 'monstre' e strapieni. Secondo quanto viene riferito, alcuni convogli sono stati cancellati, 'costringendo' altri a effettuare fermate aggiuntive per raccogliere passeggeri rimasti altrimenti senza treno. Con ritardi moltiplicati.