Persone sui binari tra Greco Pirelli e Sesto: circolazione del passante in tilt

Ritardi e disagi per alcuni treni del passante ferroviario di Milano nel primo pomeriggio i mercoledì 13 ottobre a causa di persone non autorizzate sulla sede ferroviaria tra le stazioni di Greco Pirelli e Sesto San Giovanni, come si legge negli avvisi di Trenord.

La circolazione è stata rallentata intorno alle 13:30 e Trenord segnala ritardi fino a 40 minuti sulle linee Chiasso-Como-Seregno-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano. Sul posto stanno intervenendo le forze dell'ordine.

Per il momento non è chiaro se si tratti di writer, sbandati o se sia una sorta di forma di protesta.