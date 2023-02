C'è un guasto: ritardi di oltre un'ora per i treni di Trenord

Guasto a un convoglio merci sulla linea Treviglio-Varese (S5) di Trenord, nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio. Il guasto si è verificato tra le stazioni di Legnano e Busto Arsizio e ha causato lunghi ritardi. La segnalazione di Trenord è arrivata alle 6 e 28 del pomeriggio.

Il guasto - scrive Trenord - "può causare ritardi al momento stimati in circa 60 minuti, cancellazioni e variazioni della linea". Secondo quanto riferisce l'azienda, "sono in corso le operazioni di recupero del treno, che sarà condotto in deposito per i necessari interventi".

Trenord suggerisce di utilizzare in alternativa i treni su rete Ferrovienord per Varese o Laveno, oppure il collegamento Varese-Gallarate con i treni da e per Mendrisio.