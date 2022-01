Aerei: ritardo 'monstre' per il volo Napoli-Milano, atterra cinque ore dopo il previsto

Odissea per i passeggeri di un volo Easyjet Napoli-Milano nella serata di lunedì 3 gennaio 2022. L'aereo è atterrato oltre cinque ore dopo l'arrivo previsto all'aeroporto di Malpensa. Protagonista il volo U2 2896, che sarebbe dovuto partire da Napoli alle 17.20 e arrivare allo scalo varesino alle 18.45.

Il volo, invece, stando alle informazioni ufficiali, è decollato da Capodichino alle 22.27 e atterrato a Malpensa alle 23.53. Non si conoscono ufficialmente le cause del colossale ritardo, che si è tradotto in cinque ore e otto minuti per quanto riguarda l'orario di arrivo. Un pesante disagio per i passeggeri che, ora, potranno procedere con le operazioni di rimborso pecuniario secondo il regolamento comunitario apposito.