Perché oggi i treni per Milano sono così tanto in ritardo

È andata completamente in tilt la circolazione dei treni di Milano nella mattinata di giovedì 30 giugno. I disagi sono stati causati da un guasto che ha colpito "l'apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate", si legge in una nota di Rfi. Per il momento non è stato reso noto cosa abbia innescato i disagi.

Tutto è iniziato intorno all'alba di giovedì e più precisamente alle 4:40, come riportato da Rfi sul proprio portale. I tecnici di rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare l'impianto ma attualmente diversi convogli viaggiano con ritardi superiori ai 60 minuti, mentre diversi treni sono stati cancellati. La situazione è in continua evoluzione ma per il momento non è chiaro quando tornerà alla normalità.

Foto - Un tabellone con i ritardi

Il guasto sta colpendo principalmente le linee ferroviarie di superficie, quindi alta velocità, regionali. Non solo, si registrano ritardi (più contenuti) anche sulle linee del passante.