Maxi ritardi fino a 70 minuti per i treni diretti a Milano: ecco cos’è successo

Circolazione dei treni in tilt nella mattinata di giovedì 4 aprile sul nodo di Milano. E i risultati sono stati concreti: ritardi fino a 70 minuti per 11 treni ad alta velocità e due intercity, altri 50 minuti di ritardo per dieci regionali, quattro regionali cancellati, altri sei limitati nel percorso e otto che hanno subito variazioni di percorso. Il motivo? Alcuni lavori di manutenzione nella Stazione Centrale di Milano che sono finiti più tardi del previsto, ha fatto sapere Rfi.

I disservizi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle 6 del mattino e hanno coinvolto in prima battuta le linee per Malpensa e Torino. Successivamente i disservizi sul nodo di Milano hanno coinvolto altre direttrici in arrivo o in partenza dallo scalo milanese.

La situazione è tornata regolare intorno alle otto del mattino, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno concluso gli interventi di manutenzione.