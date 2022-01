Ritardo di oltre 5 ore per un volo Catania a Milano

Passeggeri costretti ad aspettare oltre 5 ore in aeroporto la partenza del volo Catania Milano, e furiosi per il ritardo scoperto dopo essere arrivi nello scalo di Fontanarossa all'alba.

È stata una brutta mattinata, quella di venerdì 7 gennaio, per i passeggeri del volo Catania Milano Wizzair. L’aereo era in partenza alle 6:10, ma è partito solamente alle 11:27 per problematiche relative al vettore. Un ritardo di oltre cinque ore per i viaggiatori del volo W65576 in direzione Milano Malpensa.

Il ritardo di oltre tre ore rientra tra quelle circostanze in cui è possibile ottenere la compensazione pecuniaria, che ripaga il pesante disservizio della compagnia aerea, in questo caso Wizzair. Sul caso si è espressa ItaliaRimborso, che fornisce assistenza legale, senza spese extra per i passeggeri, che possono contattare l’azienda per chiedere informazioni sulle procedure per avere il rimborso.