Accoltellò sei persone al centro commerciale uccidendone una: ci sarà rito abbreviato

Sarà processato con rito abbreviato a porte chiuse il 46enne Andrea Tombolini, responsabile di avere ucciso una persona e averne ferite cinque al Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, il 27 ottobre 2022. Il gup di Milano Silvia Perrucci ha accolto l'istanza di rito abbreviato (con lo sconto di un terzo della pena) presentata dalla difesa dell'uomo, possibile perché i reati di cui risponde non prevedono la pena dell'ergastolo: Tombolini in particolare è accusato soprattutto di omicidio volontario senza aggravanti. Nel frattempo Tombolini sta scontando la custodia cautelare in una comunità protetta, dopo essere stato ricoverato in psichiatria al San Paolo.

Dopo avere preso un coltello da un espositore (in seguito Carrefour deciderà di non esporli più sugli scaffali), l'uomo accoltellò sei persone all'interno del supermercato. Un dipendente (il cassiere Luis Fernando Ruggieri, di 47 anni) morì durante il trasporto in ospedale, dopo essere andato in arresto cardiaco.

Tra i feriti anche il difensore del Monza Pablo Marì, che si trovava al supermercato con la famiglia. Portato in ospedale, fu dimesso dopo alcuni giorni. Alcuni dei presenti riuscirono a immobilizzare l'aggressore, che fu poi preso in custodia dai carabinieri. Nove giorni prima del fatto, Tombolini era stato ricoverato in psichiatria dopo essersi ferito da solo con pugni al capo. Malgrado i suoi problemi, i periti stabilirono poi che al momento dell'aggressione l'uomo era capace di intendere e volere.