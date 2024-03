Ritrovato Edoardo Galli, il 16enne scomparso da oltre una settimana

Incubo finito. È stato ritrovato Edoardo Galli, il ragazzino di 16 anni di Colico, nel Lecchese, scomparso dalla mattina del 21 marzo. Il giovane, stando a quanto appreso da MilanoToday, è stato rintracciato venerdì mattina dalla Polfer in stazione Centrale a Milano. Pare che lo studente stesse acquistando un biglietto del treno per tornare a casa quando è stato riconosciuto da una coppia. I due, alle 7.40, hanno poi avvisato la security di Ferrovie dello Stato, che ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria.

L'ultimo frame, catturato quella mattina dalle telecamere di videosorveglianza, lo aveva "posizionato" proprio nello scalo ferroviario meneghino. Il giovane, infatti, era stato ripreso verso le 9 mentre girava tra i negozi della Centrale e mangiava un gelato. Inizialmente si era ipotizzato che potesse essere in compagnia di una seconda persona - effettivamente filmata accanto a lui -, ma la procura ha poi smentito quell'ipotesi.

Con una nota la Procura di Lecco diretta da Ezio Domenico Basso aveva infatti reso pubbliche le "ultime immagini prese dalle telecamere di sorveglianza della stazione Centrale di Milano in possesso della Procura della Repubblica di Lecco, che ritraggono Edoardo Galli mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno e mentre transita in uscita dai tornelli di sicurezza lo scorso 21 marzo". Dopo "questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggano dialogare o in compagnia di altre persone ovvero nei pressi di esercizi commerciali. Non trovano, pertanto, allo stato conferma le informazioni giornalistiche e televisive di diverso contenuto diffuse a far data di ieri", aveva chiarito la procura.

Edoardo, che compirà 17 anni a fine aprile, era sparito nel nulla il 21 mattina dopo essere uscito di casa per raggiungere la sua scuola, il liceo scientifico Nervi di Morbegno, in provincia di Sondrio. Lì però non era mai arrivato ma era salito su un treno che lo aveva portato nel capoluogo meneghino. Secondo quanto riferito da genitori e conoscenti, il 16enne si era allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, tanto che nei primi giorni le ricerche si erano concentrate sul Legnone.

Poi si era fatta strada l'ipotesi che il giovane potesse essere in Russia, sia perché ha il doppio passaporto, sia perché sul pc erano state trovate ricerche sulla guerra in Ucraina. Nelle scorse ore, però, le immagini dalla stazione hanno fatto decisamente concentrare le ricerche in zona piazza Duca d'Aosta, dove poi è stato ritrovato. "Torna subito, ti aspettiamo a braccia aperte, siamo distrutti e ci manchi tantissimo. Quindi torna subito che ti aspettiamo tutti, papà, mamma, sorella e anche tutti i tuoi amici che non si capacitano di questa cosa e che non vedono l'ora di poterti riabbracciare", era stato l'ultimo appello lanciato dai familiari in tv.

Il 16enne ora sta già tornando verso casa. Il lavoro degli investigatori proseguirà, però, per capire dove abbia trascorso l'ultima settimana - pare sia tornato a Milano solo per prendere il treno - ed eventualmente con chi.