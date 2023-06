Ritrovato il bimbo di 11 anni scomparso nel milanese

È stato trovato a Novara intorno alle 12 di venerdì 16 giugno Papemoussa, il bimbo di 11 anni che era scomparso nella serata di giovedì a Rescaldina, hinterland nord ovest di Milano.

Il bimbo è stato rintracciato dai carabinieri che, guardando le telecamere delle stazioni di Rescaldina e Saronno, hanno visto il bimbo mentre saliva su un treno in direzione della città piemontese. In mattinata erano scattate le ricerche in città e i militari sono riusciti a rintracciare il bimbo.

Papemoussa era scomparso nel nulla nel tardo pomeriggio di giovedì. Inizialmente carabinieri e vigili del fuoco avevano concentrato le ricerche nell'area di via Balbi a Rescaldina e avevano utilizzato anche i droni.