Ritrovato in Calabria dopo 23 anni un motorino rubato a Milano

Probabilmente il suo proprietario si era quasi dimenticato di quella denuncia. Eppure dopo oltre 23 anni potrà tornare a usare il motorino che gli era stato rubato oltre 20 anni fa in centro a Milano, cinquantino che è stato trovato dai carabinieri in Calabria durante una serie di controlli.

Tutto è successo nei giorni scorsi quando i carabinieri della compagnia di Palmi (Reggio Calabria) hanno organizzato una serie di controlli sulle strade dei comuni della costa e dell'Aspromonte. Durante gli accertamenti è stato fermato anche un ragazzino di 16 anni a bordo di un ciclomotore. Tutto in regola tranne che il mezzo risultava rubato. Nulla di inusuale, tranne il fatto che il motorino era stato rubato a più di mille chilometri di distanza e ben 23 anni prima.

Il giovane alla guida è stato denunciato per ricettazione. Il mezzo, invece, è stato posto sotto sequestro "in attesa delle disposizioni della procura per riconsegnarlo al legittimo proprietario", si legge in una nota dell'Arma.