Rivolta nel carcere minorile di Milano

Detenuti barricati in una zona del carcere, dopo aver devastato quel poco che potevano nelle celle. Poliziotti che circondano il perimetro della prigione. È in atto - nel pomeriggio di mercoledì - una rivolta da parte di alcune decine di detenuti all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano.

I detenuti della struttura, dove sarebbero stati documentati una serie di abusi contro i reclusi minorenni da parte della polizia penitenziaria, sono da un po' di tempo in fermento. A quanto emerge dalle prime informazioni, dopo aver sfasciato l'interno di alcune celle diversi ragazzi si sarebbero barricati in una zona dell'istituto.

Il Sappe, sindacato della polizia penitenziaria, parla di "violenta rivolta in atto da parte di alcuni detenuti". Sarebbero una settantina i ragazzini coinvolti. Alfonso Greco, il segretario della sigla sindacale, parla di una situazione "molto grave. Ci arrivano dal Beccaria segnali allarmanti di una crescente tensione. La situazione è molto critica e mi sembra evidente che c'è necessità di interventi immediati da parte degli organi ministeriali e regionali dell'amministrazione della giustizia minorile, che assicurino l'ordine e la sicurezza in carcere tutelando gli agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio".

Di azione "irresponsabile e gravissima" parla il segretario generale del Sappe, Donato Capece. "Sono quotidiane le nostre denunce con le quali evidenziamo che la situazione al Beccaria è sempre ad alta tensione e la polizia penitenziaria continua a 'tenere botta', nonostante le quotidiane aggressioni", sostiene. I problemi del carcere "sono reali, come reale è il dato che gli eventi critici nei penitenziari sono in aumento. È sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per frenare la spirale di tensione e violenza che ogni giorno coinvolge, loro malgrado, appartenenti al corpo di polizia penitenziaria" conclude.