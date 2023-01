Tensione tra la polizia e centinaia di 'rifugiati' in via Cagni

Disordini in via Cagni a Milano, davanti alla sede distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura di Milano, quello adibito per la ricezione delle istanze di protezione internazionale. All'alba di lunedì si sono radunate diverse centinaia di persone all'esterno della struttura, la caserma Annarumma. Almeno 700, per la questura. A un certo punto, un numeroso gruppo dei presenti, formato prevalente da egiziani, secondo il resoconto della polizia, avrebbe cercato di 'scavalcare' la coda costringendo gli agenti a intervenire.

La coda notturna per cercare di essere ricevuti dagli uffici è l'unica strada per molti migranti hanno per legalizzare la loro posizione sul territorio italiano, perché non esiste modo di prenotare (a meno che tu non sia già ospite di una struttura di accoglienza) e ogni giorno permettono l'accesso di pochissime persone: non più di 6, stando a quanto riferito a MilanoToday da diversi testimoni.

Lacrimogeni e tensioni: il lunedì in via Cagni

Lunedì, la situazione è stata attentamente monitorata dagli agenti di polizia, sul posto già dal pomeriggio di venerdì, quando si erano registrati i primi arrivi di persone per l'apertura dello sportello al lunedì. Intorno alle 6, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, un gruppo consistente, composto prevalentemente da cittadini egiziani si è mosso in maniera repentina e compatta in direzione della porta di accesso, con l'obiettivo di guadagnare le prime posizioni nella fila.

Questa mossa, raccontano la polizia, ha richiesto un intervento deciso della forza da parte degli agenti presenti. Anche per evitare che le altre persone in coda, estranee all'assalto, rimanessero schiacciate e ferite. I poliziotti - dice la nota - hanno dovuto far ricorso al lancio di lacrimogeni a mano per disperdere subito i facinorosi e di poter poi avviare regolarmente le operazioni di accesso.