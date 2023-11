Il giovane sorpreso con più di 100 pastiglie di benzodiazepine

Aveva 105 pasticche di Rivotril, un potente ansiolitico della classe delle benzodiazepine, un ragazzo di 25 anni controllato in strada nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro dagli agenti di una volante del commissariato locale, in via Castellammare. E, con le pastiglie, anche 7 grammi di hashish.

Il giovane era insieme a un amico di 35 anni (entrambi sono marocchini) a cui, invece, i poliziotti hanno trovato in tasca poco più di 200 euro in contanti, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza. Entrambi sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti e andranno al giudizio per direttissima.

Il Rivotril è un farmaco prescritto specialmente per trattare alcune forme di epilessia. Ha anche effetti ansiolitici e viene venduto rigorosamente presentando una prescrizione medica.