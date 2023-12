Roberta Grazzani, scrittrice e giornalista, è morta a 86 anni

La scrittrice e giornalista Roberta Grazzani è morta a Milano, dove viveva, domenica 10 dicembre. Aveva 86 anni ed è scomparsa dopo una breve malattia. Era nata a Codogno, in provincia di Lodi, nel 1937. I funerali si terranno mercoledì 13 dicembre a Castiglione d'Adda, sempre in provincia di Lodi, il paese in cui era cresciuta da bambina. Ha pubblicato soprattutto per le case editrici Vita e Pensiero e Piemme.

Dal 1972 al 1996 Grazzani ha diretto il mensile per bambini "Giovani Amici" dell’Università Cattolica. Nel 1996, insieme a Dino Boffo, ha fondato "Popotus", inserto per bambini del quotidiano "Avvenire", e rifondato "Giovani Amici" con il nome di "Ciao Amici" per le Edizioni Messaggero di Padova. Per la casa editrice Vita e Pensiero ha diretto le collane "Vita e Pensiero Ragazzi" e "Gatti Bianchi".

Grazzani ha scritto un centinaio di racconti e una sessantina di romanzi. Tra i titoli più noti, 'Sette giorni nel passato', 'Tante poesie' e 'Il pirata Barbarossa', pubblicati con il fratello fotografo Sergio Grazzani, e poi 'Nonno Tano', 'La spiaggia del delfino', 'Giancarlo Brasca. Lettera per una ragazza', 'È arrivato un brigante', 'Popotus. Vita di un ippopotamo' e altri ancora. L'ultimo libro, 'Seduti sulla riva del fiume', è uscito a novembre 2023 ed è ambientato a Castiglione d'Adda.