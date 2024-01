Roberto Biancon e Vanessa Gatti, i ciaspolatori morti sotto una valanga

Roberto Biancon, 57 anni di Arluno (Milano), e Vanessa Gatti, 30 anni di Origgio (Varese). Sono loro le due persone morte travolte da una valanga che si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'area interessata è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.

Al lavoro si sono immediatamente messi alcuni volontari del soccorso alpino, che si trovavano in gita nella zona, e l'elisoccorso. Sul posto anche la squadra di Formazza del soccorso alpino che ha raggiunto il luogo della valanga con le motoslitte. Ma la corsa contro il tempo, come riferito da Today, non è bastata per salvare le vite dei due escursionisti dispersi.

Il corpo del primo escursionista sarebbe stato trascinato dalla massa nevosa nelle acque del lago all'altezza della diga a valle. Qui l'uomo sarebbe annegato e i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita anche grazie all'ausilio di sommozzatori. Il corpo del secondo escursionista disperso sarebbe stato ritrovato invece nelle prime ore del pomeriggio, sotto un metro e mezzo di neve. Le operazioni di soccorso sarebbero procedute a rilento a causa delle critiche condizioni meteo.

L'area interessata dalla valanga

"Stiamo procedendo al recupero delle salme delle due persone che sono state travolte dalla valanga. Si tratta di due ciaspolatori che erano in gita con i loro cari", ha fatto sapere Matteo Gasparini del Soccorso alpino e speleologico piemontese riguardo all'intervento per le due vittime della valanga in Val Formazza.