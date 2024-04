"Roberto Cavalli ha sempre fatto di Milano un punto di riferimento"

La morte di Roberto Cavalli risuona nel mondo della moda milanese. Un universo che lo stilista fiorentino ha contribuito a formare arricchendolo con il suo stile. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso della scomparsa del 83enne: "Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Lombardia, il cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai cari di Roberto Cavalli. Imprenditore vincente e innovativo del mondo della moda che ha sempre fatto di Milano un suo punto di riferimento".

La sua moda 'patchwork' e le sue idee 'stravaganti' proposte per la moda giovane lo portano nel 1970 al Salon du Prêt-à-Porter di Parigi dove presenta la prima collezione che porta il suo nome; nel 1972 apre la sua prima boutique a Saint Tropez, in Costa Azzurra, meta di turisti e vip in cerca delle ultime tendenze di moda. Nello stesso periodo porta in passerella a Pitti Immagine Uomo prima e a Milano Collezioni poi le sue prime creazioni in fatto di jeans, che diverranno nel tempo uno dei suoi marchi di fabbrica: iniziano a essere lanciati sul mercato dallo stilista i primi jeans denim stampati, fatti con intarsi di pelle, broccati e con stampe animalier.

Nel 1998, Roberto Cavalli è presente in 36 Paesi del mondo e l'azienda è ormai un marchio dal valore indiscusso. Nel 2000 lo stilista inizia una nuova avventura nella produzione di accessori: occhiali, scarpe, orologi e profumi, costumi da bagno e biancheria intima che completano il settore abbigliamento, con il lancio del suo marchio Just Cavalli, una linea giovanile, che incontra subito un grande successo, e che si completa con RC Menswear. Cavalli firma inoltre la linea di abiti per adolescenti Angels & Devils e la linea Class. I suoi vestiti vanno in passerella con star e top model.

Nel 2002 lo stilista inaugura la prima boutique-café a Firenze; a Milano apre il Just Cavalli Café di Torre Branca e una boutique di via della Spiga. Nel 2007 disegna una linea per H&M, sette anni dopo apre i suoi primi Flagship store a Parigi e Las Vegas, oltre ad inaugurare il primo showroom in Giappone. Nel 2013 riceve la laurea honoris causa in Fashion Management dalla Domus Academy di Milano. Nel 2015 vende la sua azienda al fondo Clessidra, che però a novembre del 2019 a sua volta la cede nelle mani del miliardario di Dubai, Hussain Sajwani e della sua Vision Investments. Per lo stilista poco dopo comincerà un periodo di salute sempre più precario.