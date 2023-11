Tra cinque giorni Roberto Formigoni sarà libero

Cinque giorni al fine pena per Roberto Formigoni, l’ex presidente della Lombardia condannato per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele. Avendo scontato la pena, il tribunale di sorveglianza di Milano dovrà dichiarare l’estinzione effettiva, che potrebbe richiedere qualche settimana. Un anno fa, Formigoni aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali con attività di volontariato insegnando italiano alle suore straniere dell’istituto Piccolo Cottolengo-Don Orione.

Per l’effettiva estinzione della pena sarà necessaria una relazione relativa al periodo di affidamento in prova. C’è chi parla di una possibile nuova candidatura, ma per un’ipotesi simile è necessaria la cancellazione delle pene accessorie, quali l’interdizione dai pubblici uffici. In tal caso, l’ex governatore dovrà chiedere ai giudici di sorveglianza la riabilitazione.

Il 12 novembre l’ex presidente della regione avrà scontato i 5 anni e 10 mesi che gli erano stati dati nel 2019. Formigoni, negli anni alla presidenza, ha ottenuto tangenti in cambio di concessioni alla fondazione Maugeri specializzata in terapie riabilitative al San Raffaele.