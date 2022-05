È stato condannato l'ex direttore del Sole 24 Ore

È stato condannato a due anni e 6 mesi l'ex direttore del Sole 24 Ore, più 50 mila euro di multa, Roberto Napoletano a processo per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie 'gonfiate'. La sentenza è stata pronunciata dai giudici delle seconda sezione penale del tribunale di Milano nella giornata di martedì 31 maggio.

"Sono amareggiato, moltissimo. Sono soprattutto innocente e farò appello", così ha commentato la sentenza l'ex direttore del quotidiano di Confindustria. "Gli atti di questo processo dimostrano in modo inequivoco che sul piano editoriale ho ricevuto un giornale sull'orlo del baratro e ho proseguito con risultati editoriali sempre positivi, in netta controtendenza rispetto al mercato, e soprattutto conseguiti in modo lecito".

L'ex direttore del quotidiano economico ha più volte ribadito che non avrebbe toccato i numeri: "Non entravo, non sono mai entrato, né sarei mai potuto entrare su contenuti numerici e contabili" del gruppo, ha detto per per difendersi dalle accuse.