Ilaria Salis: il padre, la lettera e il post sulle "false dichiarazioni"

È rientrato nella tarda serata di ieri Roberto Salis, papà di Ilaria detenuta a Budapest con l’accusa di aggressione nei confronti di due militanti di estrema destra. Roberto Salis racconta di averla trovata “un po’ deperita” e “molto emozionata” per l’udienza. Poi il colloquio in carcere “è andato meglio perché stava molto meglio, era più rilassata ed era anche contenta di quello che era accaduto lunedì”.

Intanto ieri sera il Tg La7 ha mostrato il memoriale scritto da Ilaria Salis in cui racconta la condizione carceraria nei dettagli. Quando è arrivata, scrive, è stata fatta spogliare e rivestire con abiti “malconci e puzzolenti” e un paio di “tacchi a spillo non della mia taglia”. Per cinque settimane non le sono state cambiate le lenzuola e nella lettera aggiunge “dovrò aspettarne altre tre”. Poi, cimici da letto, scarafaggi, topi.

Malnutrizione, racconta Salis, zuppe acquose con poco cibo solido e con pezzi di carta, plastica, capelli o peli. La detenzione ungherese prevede che Ilaria passi 23 ore su 24 nella sua cella senza sufficiente ricambio d’aria, se non quello proveniente dallo spioncino della porta con cui comunica con le guardie. “Una sola ora d’aria al giorno”, scrive e spiega di non avere prodotti per l’igiene personale: non le hanno fornito carta igienica, assorbenti e nemmeno il sapone.

Su X il portavoce di Viktor Orban, Zoltan Kovacs, ha scritto un lungo post. Sul trattamento di Ilaria dice: “Disumano? Non proprio no. Presa sul serio a causa della gravità del crimine di cui è accusata? Più probabilmente”. Poi elenca una serie di fatti per evitare di cadere in quello che definisce un “attacco orchestrato e di sinistra volto a distruggere le buone relazioni politiche tra Ungheria e Italia”. Kovacs spiega: “La credibilità di Ilaria Salis è altamente discutibile, come dimostrano, tra l'altro, le false dichiarazioni da lei rilasciate circa la sua istruzione, la sua situazione familiare e le sue relazioni personali, rivelatesi poi false”.