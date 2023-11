Il Brasile vuole che Robinho vada in carcere lì (per lo stupro commesso a Milano)

Classe 1984, scoperto a 12 anni da Pelè, Robinho iniziò la carriera di calciatore nel Santos per poi trasferirsi in Europa nel 2005, prima al Real Madrid, poi al Manchester City e infine, nel 2010, al Milan (108 partite con i rossoneri), dove rimase fino al 2014 nonostante avesse un contratto fino al 2016. Dopo una parentesi in Cina, nel 2020 tornò al Santos, tra l'altro con un ingaggio simbolico da 220 euro, ma si svincolò presto per concentrarsi sul processo milanese. Ha vestito per 100 volte la maglia della Nazionale carioca.